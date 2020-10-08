شاهد.. لماذا اعتذرت النجمة العالمية ريانا للمسلمين؟

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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اعتذرت المغنية الأمريكية، روبين ريانا فينتي، المشهورة بريهانا، للمسلمين عن استخدام أثر إسلامي خلال عرض للملابس الداخلية، ووصفت ما حدث بـ"الإساءة غير المقصودة".



وأوضح تقرير قناة الغد، يأتي اعتذار ريهانا بعدما تعرضت لانتقادات واسعة، بسبب إقحام أثر إسلامي خلال عرض أقيم بمدينة لوس أنجلوس، مطلع أكتوبر الجاري.


وتابع التقرير اتهمت ريهانا بالإساءة للدين الإسلامي، وطالب معلقون بأن تبادر إلى تصحيح ما قامت به، لأن عرض الملابس الداخلية ليس مكانا ملائما للأثر الإسلامي.

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