ناشئو الزمالك يدعمون مرتضى منصور قبل مواجهة دجلة

حرص ناشئو نادي الزمالك على دعم المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ضد قرار اللجنة الأوليمبية وذلك على هامش مباراة فريق الكرة الأول بالنادي أمام وادي دجلة.





ورفع اللاعبون لافتة تحمل تأييدا لرئيس نادي الزمالك وهتفوا كلنا "مرتضى منصور" .





ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.





ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد ٦٤ نقطة ، وذلك بعد أن خاض الزمالك ٣١ مباراة فاز في ١٩ تعادل في ٧ خسر في ٥ .



