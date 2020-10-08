خبير سياسي: عاملان رئيسيان يعرقلان مبادرة الرئيس الفلسطيني

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قال الكاتب والمحلل السياسي، أكرم عطا الله، إن اللجان الـ6 في مجلس الأمن الدولي ستستأنف عملها الأسبوع المقبل لنقاش مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي تقدم بها لعقد مؤتمر دولي للسلام.



وأوضح عطا الله، خلال لقائه قناة الغد، أن هناك مسألتين ربما تتعارضان مع هذا المؤتمر الدولي، الأولى هي أن هناك احتقارًا أمريكيًا لعملية التسوية، التي لا تسمح للشريك الأوروبي، والمسألة الثانية هي أن الفلسطيني قبل بالتنازل عن هذا المؤتمر الدولي، وذهب للتفاوض المباشر مع الإسرائيلي.



وأكد عطا الله، أن كل الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يسمحوا لأي أحد بالتدخل في ملف السلام، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح ملفًا أمريكيًا بامتياز ولا يمكن لأحد أن ينافسها فيه.



وقال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة نهاية الشهر الجاري، للنقاش العام حول مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام.



وأضاف منصور، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد قبل يومين مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن، عرض الاستمرار في التشاور مع جميع أعضاء المجلس والرباعية الدولية، ومكتب الأمين العام حول مبادرة الرئيس عباس التي انتقلت من طلب عقد مؤتمر دولي، إلى البدء بخطوات عملية للتحضير للمؤتمر.

