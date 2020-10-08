استشاري أورام: 90% من أسباب الإصابة بسرطان الثدي غير معروفة (فيديو)



وتابع "منيع"، خلال حواره ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن زيادة مرض سرطان الثدي في مصر، يرجع للعديد من العوامل منها زيادة السكان، خلاف زيادة متوسط العمر، بالإضافة للتقدم في وسائل تشخيص المرض، والتوعية بمخاطر المرض.



ولفت إلى أن نسبة المصابين بسرطان الثدي من صغار السن في مصر تصل لـ9% من إجمالي الإصابات، والإصابة في سن صغير يرجع إلى وجود العامل الوراثي، مشيرًا إلى أن 90% من أسباب الإصابة بسرطان الثدي غير معروفة حتى الآن.



إقرأ أيضا..



وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.



وهذه النصائح هي:



_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.



_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).

_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.



_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.



وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.



قال الدكتور تامر منيع، استشاري ومدرس جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، إن سرطان الثدي أكثر السرطانات التي تصيب النساء في مصر والعالم، ومتوسط العمر للإصابة في أمريكا وأوروبا في منتصف الخمسينات، أما في مصر فمتوسط الإصابة في منصف الأربعينات.