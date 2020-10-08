وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:55 م
النائبة منى منير
النائبة منى منير
دينا إبراهيم
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توفيت، مساء اليوم الخميس، النائبة مني منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.

وكانت "منير" عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر بدائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة.

ونعى النائب السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب الأول، النائبة، ببالغ الحزن والأسى، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور لها بإذن الله تعالى، برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته.

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وفاة مجلس النواب النائبة منى منير الجيزة

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