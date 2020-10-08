وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

توفيت، مساء اليوم الخميس، النائبة مني منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.





وكانت "منير" عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر بدائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة.



