تامر حبيب يهنئ شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها

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يحل اليوم الثامن من أكتوبر عيد ميلاد الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب، والتي تعد من أهم النجمات في الوطن العربي وحظيت بمكانة كبيرة في قلوب محبيها وعشاقها لصوتها العذب وأغانيها الراقية.





وحرص السيناريست تامر حبيب، بتوجيه لها رسالة تهنئة خاصة ، حيث نشر صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.





وكتب : كل سنة وانتي طيبة يا ست يا مجدع ويارب ديما يبقي طريقك مفروش بالسعد والهنا ويفضل ديما في الأيام أمل.. الصورة من كواليس مسلسل "طريقي".





والجدير ذكره أن أغنية "كدابين" للمطربة شيرين عبدالوهاب حققت 90 مليون مشاهدة عبر قناة شيرين الرسمية على اليوتيوب منذ طرحها، وتُعتبر من أكثر أغنيات شيرين مشاهدةً على اليوتيوب بالرغم من مرور عام ونصف علي طرحها ، أغنية "كدابين"من كلمات أيمن بهجت قمر والحان خالد عز وتوزيع توما.