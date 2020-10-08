بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم، الخميس، على ارتفاع مؤشر السوق العام 35.2 نقطة ليبلغ مستوى 5724.75 نقطة بنسبة 0.62 في المئة.





وتم تداول كمية أسهم بلغت 380.7 مليون سهم تمت عبر 16203 صفقات بقيمة 72.7 مليون دينار كويتي.





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9.7 نقطة ليبلغ مستوى 4434.87 نقطة بنسبة 0.22 في المئة من خلال 223.04 مليون سهم تمت عبر 7207 صفقات نقدية بقيمة 12.7 مليون دينار .





كما ارتفع مؤشر السوق الأول 47.6 نقطة ليبلغ مستوى 6372.82 نقطة نسبة 0.75 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 157.7 مليون سهم تمت عبر 8996 صفقة بقيمة 59.9 مليون دينار.





بدوره ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 8.3 نقطة ليبلغ مستوى 4489.04 نقطة بنسبة 0.19 في المئة من خلال 172.7 مليون سهم تمت عبر 5349 صفقة نقدية بقيمة 10.7 مليون دينار.