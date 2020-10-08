الليرة التركية تستمر في النزيف أمام الدولار

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
Advertisements

سجلت الليرة التركية أمس انهيارًا جديدًا أمام الدولار، لتفقد العملة التركية أكثر من 24% من قيمتها هذا العام.

 

ووفق بيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة 0.9 % إلى 7.87 لكل دولار، وهو ثاني أكبر تراجع لعملة في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

 

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة ليسجل 10.1644 ليرة في رقم قياسي جديد لأول مرة في تاريخه أمام العملة التركية.

 

فيما شهد سعر صرف اليورو ارتفاعًا ملحوظًا, امس وسجل 9.2784 ليرة تركية مرتفعًا من 9.10 ليرة تركية مع بدء تعاملات أمس.

 

وأمام صدمة أسعار الصرف، فإن أزمة أخرى تزيد حدتها في السوق المحلية، مرتبطة باتساع عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج، إلى جانب استمرار ضعف السياحة، ما يعني انهيار حصيلة النقد الأجنبي.

 

ووفقا لـ"العين الإخبارية"، أظهر مسح استنادا إلى بيانات التجارة الحديثة صدرت عن هيئة الإحصاء التركية، أن عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 33.04 مليار دولار أمريكي.

 

وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، أن يحدث انكماش في الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.1%.

 

 كما ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-"، وهو "تصنيف سلبي".

 

وعدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام الحالي خلال يونيو الماضي، مؤكداً أنه سيشهد تراجعاً في نهاية العام، وسينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.8%.

 

في حين، قال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الشهر الماضي، إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% خلال هذا العام 2020.

أخبار تهمك

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 6 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

وفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب

منذ 40 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 23 ساعة

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلي تواجد خالد علي في جهاز موسيماني

07:31 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»