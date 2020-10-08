الليرة التركية تستمر في النزيف أمام الدولار

سجلت الليرة التركية أمس انهيارًا جديدًا أمام الدولار، لتفقد العملة التركية أكثر من 24% من قيمتها هذا العام.

ووفق بيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة 0.9 % إلى 7.87 لكل دولار، وهو ثاني أكبر تراجع لعملة في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة ليسجل 10.1644 ليرة في رقم قياسي جديد لأول مرة في تاريخه أمام العملة التركية.

فيما شهد سعر صرف اليورو ارتفاعًا ملحوظًا, امس وسجل 9.2784 ليرة تركية مرتفعًا من 9.10 ليرة تركية مع بدء تعاملات أمس.

وأمام صدمة أسعار الصرف، فإن أزمة أخرى تزيد حدتها في السوق المحلية، مرتبطة باتساع عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج، إلى جانب استمرار ضعف السياحة، ما يعني انهيار حصيلة النقد الأجنبي.

ووفقا لـ"العين الإخبارية"، أظهر مسح استنادا إلى بيانات التجارة الحديثة صدرت عن هيئة الإحصاء التركية، أن عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 33.04 مليار دولار أمريكي.

وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، أن يحدث انكماش في الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.1%.

كما ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-"، وهو "تصنيف سلبي".

وعدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام الحالي خلال يونيو الماضي، مؤكداً أنه سيشهد تراجعاً في نهاية العام، وسينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.8%.

في حين، قال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الشهر الماضي، إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% خلال هذا العام 2020.