ختام فعاليات دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية بالفيوم

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تحت رعاية الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، اختتمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، والدكتور مصطفي عبد الستار، أمين اللجنة، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية المنعقده بقاعة الارشاد الزراعي بالمديرية بمشاركة 34 متدربا من خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة، بحضور الدكتورة مروة محمد باحث أول بمعهد بحوث وقاية النباتات والمهندس فؤاد محمد، مدير عام إدارة المكافحة والمهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات بالمديرية.



وقال وكيل الوزاره، تضمنت الدورة تدريب الشباب علي كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء علي خطة وزارة الزراعة بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة.



وايضا عن الاستخدام الامن للمبيدات وكيفية معايرة اله الرش، وكيفية قراءة بيانات المبيدات، والاسعافات الاولية لشخص مصاب بالمبيدات، وكيفية التخلص من عبوات المبيدات الفارغة، وأهمية المكافحة الحيوية كبديل امن المبيدات، وكانت هناك زيارة لمعمل الترايكوجراما بالفيوم بقيادة الدكتورة امانى صيام، مدير المعمل.



وأضاف الدكتور ايمن يوسف، باحث أول بمعهد بحوث وقاية النباتات ومنسق المحافظة انه تم شرح جميع ما يتعلق بالرش الأمن للمبيدات وكيفية التعامل مع المبيدات بأنواعها، مشيرا أن هذه الدورات مطروحة من قبل وزارة الزراعة ومركز بحوث وقاية النباتات، وذلك لإعداد مطبقي مبيدات معتمدين ومدربين علي أساس عالي لتلافي أضرار رش المبيدات والآثار المتبقية للمبيد نظرا لخطورته أثناء الاستعمال، وأكد على أن هذه الدورات تقام بجميع مراكز المحافظة، بهدف تدريب الشباب علي أعمال استخدام المبيدات بطرق صحيحة ومثلى.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".