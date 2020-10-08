من مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي.. بوسي شلبي مع لميس الحديدي





وظهرت بوسي شلبي في الصورة مع لميس الحديدي، عقب حضورهم مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي.





يذكر أنه تم عقد مؤتمر صحفي اليوم بإحدى فنادق وسط البلد، لتحديد كيف ستسير فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والمقرر بدءه يوم 23 أكتوبر إلى 31 من نفس الشهر وقام بتقديم المؤتمر الإعلامية لميس الحديدي بحضور كوكبة من نجوم الفن ورجال الأعمال.

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جمعتها بالإعلامية لميس الحديدي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".