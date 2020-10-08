استشاري: حبوب منع الحمل تزيد الإصابة بالسرطان في هذه الحالة (فيديو)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:39 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور تامر منيع، استشاري ومدرس جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، إن أي سيدة تعاني من ورم في المبيض، عليها أن تقوم بالكشف للتأكد من عدم إصابتها بسرطان المبيض.

وتابع "منيع"، خلال حواره ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن حبوب منع الحمل لها عامل كبير في الوقاية من سرطان المبيض والرحم والقولون، وفي نفس الوقت إذا كانت السيدة لديها تاريخ مرضي في السرطان، فعليها ألا تأخذ حبوب منع الحمل، واستخدام وسيلة أخرى، لأن الحبوب في هذه الحالة، قد تزيد من نسبة الإصابة ولو بنسبة ضئيلة.

ولفت إلى أن الاستئصال الوقائي للثدي لمنع الإصابة من السرطان لا يعني إزالة الثدي بشكل كامل، ولكنه يعني تفريغه وملئه ببعض المواد التي تحافظ على شكل الثدي بشكل كبير.

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وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.

وهذه النصائح هي:

_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.

_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).
_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.

_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

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