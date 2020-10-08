قمة نارية وامال بورفؤادية في استئناف القسم الثالث بمجموعة القناة

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تنطلق بعد غدا السبت لقاءات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والمؤجلة من شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي لعدة أشهر .



تشهد تلك الجولة عدة لقاءات هامة ونارية ، والتي تأتي كالأتي :





النوبة و بورتو السويس



تشهد قمة نارية تجمع بين فريقا بورتو السويس و نظيره النوبة بملعب الثاني ، وتأتي خطورة المباراة في صراع الفريقين لحجز تذكرة صعود للقسم الثاني .



يمتلك فريق بورتو ٥٢ نقطة يعتلي بهم قمة المجموعة ، ويقوده فنيا رئيس النادي أشرف توفيق ، فيما يحتل النوبة المركز الثالث برصيد برصيد ٤٩ نقطة ، ويقوده أحمد عبد الغني .



رأس البر و بورفؤاد



تقام بملعب الأول ، وتشهد صراع من جانب فريق بورفؤاد نحو حصد نقاط الفوز وتجديد امال الصعود تحت قيادة المدير الفني طارق الصاوي ، و يحتل المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة



أما رأس البر فيتطلع لتحسين مركزه والابتعاد عن منطقة الخطر ، حيث يحتل المركز العاشر برصيد ٢٣ نقطة ، ويقوده فنيا ايمن حواس .





البلدية وابو شحاتة



تجمع هذه المباراة بلدية الاسماعيلية ونظيره أبو شحاتة ، ويتطلع الفريقان لحصد مزيد من النقاط للهروب من الهبوط ، فالبلدية يمتلك ١٨ نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر .



أما أبو شحاتة فيعاني من نفس الخطر ، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد ٢٠ نقطة .



الكهرباء و الغزل



وفي هذه المباراة يلتقي فريقا كهرباء الإسماعيلية ونظيره غزل دمياط ، ويعيش الفريقان في موقف هادئ نسبيا لابتعادهم عن دائرة الخطر وعن صراعات القمة.



فيحتل فريق الكهرباء المركز الرابع برصيد ٣٩ نقطة ، أما فريق غزل دمياط فيحتل المركز الثامن برصيد ٣٢ نقطة .



أبو صوير و ميت الخولي



يلتقي الفريقان بملعب الأول ، ويعاني ابو صوير من تأخر مركزه وترتيبه بالمجموعة وتدهور موقفه منذ البداية حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد ١٦ نقطة .



أما فريق ميت الخولي فلديه طموحات الابتعاد عن دائرة الخطر ، بحصد ال٣ نقاط ، حيث يحتل المركز التاسع برصيد ٢٧ نقطة .



الشهداء و الغزل



يلتقي فريق الشهداء بالاسماعيلية مع نظيره فريق غزل السويس في لقاء بلا خسائر ، فالأول يتواجد في منطقة أمان بعيدة عن الخطر ، حيث يحتل المركز الخامس برصيد ٣٨ نقطة .



أما غزل السويس فيعاني من تدهور المستوى ، وقد هبط رسميا للقسم الثالث ، حيث يحتل المركز الأخير برصيد ٧ نقاط .



دمياط و السماد



يلتقي الفريقان طمعا في تحسين مركزهما بجدول المجموعة ، فالأول تحت قيادة عبد اللطيف الدوماني يسعى لختام الموسم في مركز يليق باسم الفريق الدمياطي ، حيث يحتل المركز السابع برصيد ٣٢ نقطة .



أما فريق سماد السويس فيتواجد بالمركز السادس برصيد ٣٥ نقطة .





ترتيب المجموعة



بورتو السويس 52 نقطة

بورفؤاد 50 نقطة

النوبة 49 نقطة

كهرباء الإسماعيلية 39 نقطة

منشية الشهداء 38 نقطة

سماد السويس 35 نقطة

دمياط 32 نقطة

غزل دمياط 32 نقطة

ميت الخولي 27 نقطة

رأس البر 23 نقطة

أبو شحاتة 20 نقطة

بلدية الإسماعيلية 18 نقطة

أبو صوير 16 نقطة

غزل السويس 7 نقاط