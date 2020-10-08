جامعة الفيوم: دبلومات دراسات عليا جديدة بكلية الآداب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على اعتماد عدد (9) دبلومات دراسات عليا جديدة ومميزة بكلية الآداب بجامعة الفيوم، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي الحالي 2021-2020.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم أن الدبلومات الجديدة ستكون في قسمي علم النفس وعلم الإجتماع، وذلك بواقع عدد (5) دبلومات مهنية في قسم علم النفس وهي:- (دبلوم الاستشارات النفسية والأسرية، دبلوم فئات خاصة، دبلوم القياس النفسي، دبلوم علم النفس القانوني، دبلوم مهارات القيادة واتخاذ القرار )، وعدد (4) دبلومات في قسم علم الاجتماع وهي:- (دبلوم التخطيط الاجتماعي وإدارة الأزمات، دبلوم التنمية الاجتماعي والأمن الإنساني، دبلوم الجريمة والانحراف، دبلوم الأمن الصحي والانثروبولوجيا الصحية).

وأشار الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، أن هذه الدبلومات تعد إضافة قوية إلى منظومة الدراسات العليا بجامعة الفيوم بصفة عامة وكلية الآداب بصفة خاصة حيث تعتبر من الدراسات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

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