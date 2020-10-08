ارتفاع حيازة صناديق الاستثمار المتداولة لمستويات قياسية جديدة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
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قال مجلس الذهب العالمي في تقرير صادر اليوم الخميس، إن صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب شهدت تدفقات داخلة بنحو 68.1 طن أو ما يعادل 2 بالمائة خلال سبتمبر الماضي ليصل الإجمالي إلى 3880 طناً وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 7 بالمائة أول ما يعادل 273 طناً خلال الربع الثالث من العام الجاري

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت حيازة الصناديق المدعومة بالذهب بمقدار 1.003 طن، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

واستمرت صناديق الاستثمار المدرجة في أمريكا الشمالية في قيادة التدفقات الداخلة حول العالم بنحو 34.6 طن في الشهر الماضي.

وجاء استمرار التدفقات الداخلة رغم تسجيل أسعار الذهب أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر لعام 2016.

وبحلول الساعة 4:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنحو  0.07 بالمائة إلى 1889.4 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري المعدن الأصفر بنحو 0.09 بالمائة إلى 1885.6 دولار للأوقية.

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