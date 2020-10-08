300 متسابقاً يشاركون في ماراثون الدراجات بكفر الشيخ غداً الجمعة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تشهد مدينة كفر الشيخ، صباح الغد الجمعة،ماراثون الدراجات،تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجيع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مشيرًا إلى أن مدينة كفر الشيخ ستشهد ماراثون الدراجات،بمشاركة 300 متسابقًا، وسيتم تكريم 25 فائزًا، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم ولرجال قواتنا المسلحة بمناسبة انتصارات اكتوبر.

من جانبه، فقد أكد الدكتور عزت محروس،وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن تنفيذ مبادرة "لياقتك مناعتك.. درجاتك صحتك،" تأتي في إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر العظيم، وتهنئة مقدمة من شباب مصر لجموع المصريين بالذكرى الخالدة للعبور،و عودة الأرض،والكرامة على أيدي قواتنا الباسلة.

وأضاف محروس، أن الماراثون سينطلق في الثامنة والنصف صباحا من ميدان الملك عبدالله " ميدان النسر" وحتى كمين القرضا والعودة بمشاركة 300 شاب وفتاة ورواد أعضاء مراكز الشباب بالتزامن مع انطلاق السباق بكل محافظات الجمهورية في وقت واحد.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، سيتم تقسيم المشاركين في حارات منظمة ترتبط بألوان التيشيرت ليصمم المشاركين علم مصر بألوانه، استعدت مديرية الشباب والرياضة فنيا وتنظيميا بشكل متميز يليق باسم المحافظة،و ابتهاجا بذكرى نصر اكتوبر المجيد، يتم تكريم 25متسابقًا من الفائزين، ومنحهم مكافأة مالية قدرها 500 جنيه تحفيزا للتنافس الرياضي.

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