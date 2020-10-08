تصل إلى الصفر.. تعرف على الدواء الأمريكي الجديد لعلاج الكورونا

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كشف الدكتور آسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، تفاصيل العلاج الذي تناوله الرئيس الأمريكي ترامب عند إصابته بفيروس كورونا، منوها بأنه تناول دواء في المرحلة الثانية من التجارب ولم يحصل بعد على موافقة هيئة الدواء.



وأشار "حمدي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "آخر الأسبوع " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن هذا الدواء تم تجربته على نحو 280 متطوع، ونتائجه كانت مبشرة، موضحا أن هذا الدواء ليس لقاح وإنما عبارة عن أجسام مناعية مخلقة.



وأوضح أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن الأبحاث أشارت إلى نسبة الفيروس تصل إلى الصفر بعد تناول هذا الدواء.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

