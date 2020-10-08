الزراعة: نهتم بتحسين دخل المزارع بهذه الطرق

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تهتم بشكل كبير بتحسين دخول المزارعين من خلال تعظيم الموارد المتاحة لديهم، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعتبر المخالفات والمتبقيات الزراعية هي أحد الموارد الزراعية والتي نستطيع عمل تدوير بالتنسيق مع وزارة البيئة بشكل كبير.



وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، في برنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تجميع أكثر من 1،5 مليون طن من قش الأرز، وتم عمل أكثر من 840 دورة تدريبية للأهالي في 6 محافظات بالجمهورية والمنتشر بها زراعة الأرز، مع تعظيم القيمة الاقتصادية لقش الأرز وتعود المزارعين عليها لمعرفة القيمة الاقتصادية الكبيرة والتي تعود عليهم من تدوير قش الأرز.



وتابع: "تنفيذ عدد من الكمات السمدية وفرم عدد من أعداد قش الأرز واستخدامها كغذاء للماشية والحيوانات للاهتمام بالثروة الحيوانية وتسمينها"، مشيرًا إلى أن هذا يعود بالفائدة الكبيرة على المزارع وعلى القيمة الاقتصادية لقش الأرز ويعتبر كدخل إضافي للمزارع.



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قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن اجتماع وزيرا الزراعة والبيئة، يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، بهدف حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال الاستفادة من المتبقيات والمخالفات الزراعية، عن طريق تصنيعها لأسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، بما يعود بالنفع على المزارع.



وتابع "عزوز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الوزارة نظمت العديد من الندوات الإرشادية للاستفادة من المخلفات لزراعية مثل الاستفادة من قش الرز، لافتَا إلى أن الفلاح استطاع أن يتأكد أن قش الأرز منتج بقيمة اقتصادية مرتفعة.



وأشار إلى أن ذروة حصاد الأرز بدأت الآن، وتم حصاد ما يقرب من 57% من قش الأرز من المساحات المزرعة بالأرز على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المواطن شعر بأهمية مشروع الاستفادة من قش الأرز من خلال عدم وجود السحابة السوداء التي كان يعاني من سابقًا.



