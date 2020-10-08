دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد





ويستعد الأهلي لخوض مباراة من العيار الثقيل في المغرب أمام الوداد في الذهاب قبل أن يستقبله في القاهرة يوم 23 أكتوبر.





وشهد النادي الأهلي اليوم مفاجأة بعد أن أكد طبيب الأهلي للمدير الفني على إمكانية لحاق كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في لقاء الذهاب بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.





وكتن الشناوي تعرض لإصابة في مواجهة المقاولون العرب وخرج على إثرها من اللقاء ، ليحل بدلا منه علي لطفي، وغاب عن مواجهة إنبي التي حقق فيها الأحمر الفوز بثلاثية نظيفة.

تلقى نادي الأهلي أخبارا سارة قبل مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر أن يكون على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس يوم 17 أكتوبر الجاري.