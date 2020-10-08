خبير عسكري: إرادة المصريين صنعت المعجزات في نصر أكتوبر

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن القوات المصرية هزمت العدو الإسرائيلي بما استطاعت من أدوات وقوة، مضيفًا: "الله عز وجل يقول "وأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ".



وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، في برنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن إرادة الشعب المصري هي صانعة المعجزات والنجاح في نصر أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لم يمر يوم على مصر أحلك سواد من يوم 9 يونيو 1967، لافتًا إلى أن جيشها رجع مهزومًا ولم ير عدوًا لكي يقاتله.



وأوضح اللواء نصر سالم، أنه لم يكمن هناك شخص لم يُجند خلال حرب أكتوبر، بل جُند جميع أبناء شعب مصر، مشددًا على أن إرادة الشعب المصري هي صانعة المعجزات، منوهًا بأن الشعب المصري هو صاحب انتصار حرب أكتوبر، ولا يتم التمنن على الشعب بالانتصار نظرًا لأنه هو صاحب الإرادة التي أعادت بناء الجيش بعد هزيمة 67.



وأشار إلى أن الشعب المصري رفض الهزيمة وأصر على الانتصار، إضافة إلى أنه هو من أعاد الراحل جمال عبدالناصر القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد أن تنحى، مؤكدًا أن الشعب هو من ضمد جميع الجراح وجمع أشلاء جيش مصر الذي عاد من هزيمة ما كان يستحقها على الإطلاق.