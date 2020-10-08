حنان ماضي تكشف موعد عودتها للغناء.. فيديو





وأضافت حنان ماضي، عبر مداخلة هاتفية مع الفنانة ليلى عز العرب والإعلامية ياسمين فهمي ببرنامج "إحنا الستات" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أهم شيء في الأوبرا هو جمهورها، خاصة أن دار الأوبرا لها أجندة شهرية ممتلئة بالفاعليات التي يهتم بها العديد من المواطنين.





وتابعت: أن جميع المسارح الموجودة بدار الأوبرا المصرية لها رونق وذو طابع خاص، وهذا المكان يراعاه جميع العاملين به، مؤكدة أن المكان ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



كشفت الفنانة حنان ماضي، عن عودتها للغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى أن موعد حفلتها القادمة هو 30 أكتوبر الجاري.