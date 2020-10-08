حنان ماضي تكشف موعد عودتها للغناء.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشفت الفنانة حنان ماضي، عن عودتها للغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى أن موعد حفلتها القادمة هو 30 أكتوبر الجاري.


وأضافت حنان ماضي، عبر مداخلة هاتفية مع الفنانة ليلى عز العرب والإعلامية ياسمين فهمي ببرنامج "إحنا الستات" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أهم شيء في الأوبرا هو جمهورها، خاصة أن دار الأوبرا لها أجندة شهرية ممتلئة بالفاعليات التي يهتم بها العديد من المواطنين.


وتابعت: أن جميع المسارح الموجودة بدار الأوبرا المصرية لها رونق وذو طابع خاص، وهذا المكان يراعاه جميع العاملين به، مؤكدة أن المكان ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

أخبار تهمك

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 21 ساعة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعة و 25 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

منذ نصف ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 5 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من نصف ساعة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

تصويت

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

04:26 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»