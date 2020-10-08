فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:11 م
كورونا فرنسا
كورونا فرنسا
وكالات
Advertisements

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، عن حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا ابتداء من السبت المقبل.

 

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، إلى أن المدن هي "ليل، وليون، وغرونوبل، بالإضافة إلى سانتيان".

 

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم، عن تسجيل 18129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيلها أمس الأربعاء 18746 إصابة، ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 671938، والوفيات إلى 32445 حالة.

 

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات بالوباء.

 

وأضاف في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية: "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة ستكون هناك قيود جديدة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فرنسا

أخبار تهمك

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من نصف ساعة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعة و 26 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

كتائب القسام تعلن الاستنفار وحالة التأهب القصوى

بسبب فيروس كورونا.. بكين تعلن حالة الطوارئ القصوى

فرنسا تعلن اكتشاف حالة إصابة ثالثة بـ"فيروس كورونا"

بسبب كورونا.. الكويت تحث مواطنيها لتأجيل سفرهم إلى سنغافورة

فرنسا تعلن عن ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

متحف اللوفر يغلق أبوابه خشية الإصابة بفيروس كورونا

تصويت

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

04:26 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»