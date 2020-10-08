إصابة معلم بفيروس كورونا أثناء إعطائه دروس التقوية بكفر الشيخ

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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"مش عارفين نعمل ايه ودروس التقوية مازالت تعمل ووزعنا الطلاب علي زمايله " بتلك الكلمات ردت إدارة مدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد الإعدادية بنين التابعة لإدارة فوه التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، علي الإجراءات التي اتبعتها عقب إصابة معلم يقوم بإعطاء دروس تقوية داخل المدرسة بفيروس كورونا.

وأكد مصدر مسئول بالمدرسة، خلال حديثه مع "الفجر"، أن "سامح.س.ر" معلم اللغة الإنجليزية قد أصيب بفيروس كورونا وبالفعل قام بإبلاغ إدارة المدرسة وتم عزله منزليا فضلا أنه أعلن إصابته علي صفحته الشخصية علي موقع "الفيسبوك" لكي يعلم طلابه، لافتا أن المدرس كان يعطي الدروس داخل المدرسة للطلاب وحينما علمنا بإصابته لم ندخله المدرسة.

وأضاف المصدر، أن دروس التقوية مازالت تعمل وأن طلاب المدرس المصاب قد تم توزيعهم علي زمايله المدرسين، مؤكدا أنهم قد قاموا بإبلاغ مدير الإدارة بالأمر خلال زيارته للمدرسة أمس الأربعاء، ولكن حتي الأن لم يتم إبلاغ المديرية بشكل رسمي، وأنهم حتي الأن لا يعلموا كيف يتصرفون في حالة إصابة مدرس أثناء دروس التقوية، مختتما حديثه بقوله: هو المفروض في الحالة دي نعمل ايه؟

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