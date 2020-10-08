تقارير إيطالية تكشف المصير النهائي لمباراة يوفنتوس ونابولي





كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن الموقف النهائي من مباراة يوفنتوس ونابولي، التي أُلغيت يوم الأحد الماضي، بعدما رفض نابولي السفر إلى تورينو، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن الاتحاد الإيطالي لا ينوي اعتبار نابولي مهزومًا (3-0)، حيث إنها لا تبدو عقوبة محتملة التطبيق خاصة أن كان هناك أزمة حقيقة في الفريق.





وأضافت أن الاتحاد قد يتجه إلى عقاب نابولي بخصم نقطة من رصيده لانتهاكه البروتوكول، لكن سيتم إعادة جدولة المباراة لتقام في وقت لاحق.





ونوهت الصحيفة إلى أن محامي الاتحاد الإيطالي شدد على أنهم لا يشككون في كفاءة السلطات المحلية بنابولي، لكنهم يعتقدون أنه كان لا ينبغي منع الفريق من السفر، بينما سُمح لنادي ساليرنيتانا بذلك رغم وجود لاعبين مصابين بالفيروس.



