تقارير إيطالية تكشف المصير النهائي لمباراة يوفنتوس ونابولي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن الموقف النهائي من مباراة يوفنتوس ونابولي، التي أُلغيت يوم الأحد الماضي، بعدما رفض نابولي السفر إلى تورينو، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن الاتحاد الإيطالي لا ينوي اعتبار نابولي مهزومًا (3-0)، حيث إنها لا تبدو عقوبة محتملة التطبيق خاصة أن كان هناك أزمة حقيقة في الفريق.

وأضافت أن الاتحاد قد يتجه إلى عقاب نابولي بخصم نقطة من رصيده لانتهاكه البروتوكول، لكن سيتم إعادة جدولة المباراة لتقام في وقت لاحق.

ونوهت الصحيفة إلى أن محامي الاتحاد الإيطالي شدد على أنهم لا يشككون في كفاءة السلطات المحلية بنابولي، لكنهم يعتقدون أنه كان لا ينبغي منع الفريق من السفر، بينما سُمح لنادي ساليرنيتانا بذلك رغم وجود لاعبين مصابين بالفيروس.

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

منذ نصف ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 5 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

04:26 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»