رئيسة اليونان: عدوانية تركيا تهدد استقرار وسلام المتوسط

اعتبرت رئيسة اليونان إيكاترينا ساكيلاروبولوـ أن "السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط ​​معرضان للخطر بسبب عدوانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

قالت روبولو في مقابلة مع صحيفة خلال زيارتها إلى إيطاليا "المشكلة لا تقتصر على اليونان ولكن المنطقة بأسرها".





وتابعت:"إن اليونان وجدت نفسها في وسط أزمتين متزامنتين، كلاهما مرتبطان بالتوتر مع تركيا. منذ نهاية يوليو، وجدنا أنفسنا مضطرين لمواجهة تصعيد غير مسبوق للعدوان التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​، عدوان قائم على تفسير تعسفي للقانون الدولي".

وأشارت إيكاترينا ساكيلاروبولو إلى أحداث شهري فبراير ومارس الماضيين، والاستغلال التركي غير المقبول لتدفقات المهاجرين واللاجئين إلى حدود اليونان الشمالية.

وأضافت:"القضيتان ليستا ثنائيتين وأبعد من مصالحنا الوطنية، لأن حدودنا هي أيضًا حدود الاتحاد الأوروبي وقد أخطرت اليونان الاتحاد الأوروبي بالحاجة الملحة لسياسة جديدة وفعالة وإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين".