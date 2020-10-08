رئيسة اليونان: عدوانية تركيا تهدد استقرار وسلام المتوسط
اعتبرت رئيسة اليونان إيكاترينا ساكيلاروبولوـ أن "السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط معرضان للخطر بسبب عدوانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
قالت روبولو
في مقابلة مع صحيفة خلال زيارتها إلى إيطاليا "المشكلة لا تقتصر على اليونان
ولكن المنطقة بأسرها".
وتابعت:"إن اليونان وجدت نفسها في وسط
أزمتين متزامنتين، كلاهما مرتبطان بالتوتر مع تركيا. منذ نهاية يوليو، وجدنا
أنفسنا مضطرين لمواجهة تصعيد غير مسبوق للعدوان التركي في شرق البحر الأبيض
المتوسط ، عدوان قائم على تفسير تعسفي للقانون الدولي".
وأشارت
إيكاترينا ساكيلاروبولو إلى أحداث شهري فبراير ومارس الماضيين، والاستغلال التركي
غير المقبول لتدفقات المهاجرين واللاجئين إلى حدود اليونان الشمالية.
وأضافت:"القضيتان
ليستا ثنائيتين وأبعد من مصالحنا الوطنية، لأن حدودنا هي أيضًا حدود الاتحاد
الأوروبي وقد أخطرت اليونان الاتحاد الأوروبي بالحاجة الملحة لسياسة جديدة وفعالة
وإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين".