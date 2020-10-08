رئيسة اليونان: عدوانية تركيا تهدد استقرار وسلام المتوسط

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:51 م
رئيسة اليونان إيكاترينا ساكيلاروبولو
رئيسة اليونان إيكاترينا ساكيلاروبولو
وكالات
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اعتبرت رئيسة اليونان إيكاترينا ساكيلاروبولوـ أن "السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط ​​معرضان للخطر بسبب عدوانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

 

قالت روبولو في مقابلة مع صحيفة خلال زيارتها إلى إيطاليا "المشكلة لا تقتصر على اليونان ولكن المنطقة بأسرها".


 وتابعت:"إن اليونان وجدت نفسها في وسط أزمتين متزامنتين، كلاهما مرتبطان بالتوتر مع تركيا. منذ نهاية يوليو، وجدنا أنفسنا مضطرين لمواجهة تصعيد غير مسبوق للعدوان التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​، عدوان قائم على تفسير تعسفي للقانون الدولي".

 

وأشارت إيكاترينا ساكيلاروبولو إلى أحداث شهري فبراير ومارس الماضيين، والاستغلال التركي غير المقبول لتدفقات المهاجرين واللاجئين إلى حدود اليونان الشمالية.

 

وأضافت:"القضيتان ليستا ثنائيتين وأبعد من مصالحنا الوطنية، لأن حدودنا هي أيضًا حدود الاتحاد الأوروبي وقد أخطرت اليونان الاتحاد الأوروبي بالحاجة الملحة لسياسة جديدة وفعالة وإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين".

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