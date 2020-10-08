4 أسباب وراء عدم تفاقم وضع كورونا في مصر.. تعرف عليها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:51 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور آسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن فيروس كورونا مازال خطيرا، ويمكن أن يحدث حالات وفاة بين كبار السن، حيث أن إصابة كبار السن قد تكون قاتلة.

وأشار "حمدي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "آخر الأسبوع " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن 60% من الشعب المصري من فئة الشباب، ولهذا تمت السيطرة على الوضع بشكل أفضل، كتشفا أن هناك 4 أسباب وراء تمكن عدم تفاقم وضع الإصابات في مصر بفيروس كورونا.

ونوه بأن حصول المصريين بشكل إجباري على تطعيم الدرن ساهم في جعل الإصابات بسيطة، أو قد لا تحدث، بالإضافة إلى أن وجود الأشعة فوق البنفسجية بصورة دائمة في مصر خاصة خلال فترة الصيف ساهمت في تحطيم الفيروس، لافتا إلى أن الفيروس عندما ينتشر بصورة سريعة وفي وقت قصير يصاب بالضعف.
وأضاف أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، "وعناية ربنا أهم سبب، مصر محروسة بإرادة الله".

إقرأ أيضا.. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمه الصحه مصر لقاح كورونا دول الشباب

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صراع المركز الثاني.. تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

3 سيناريوهات للقضاء عليه.. أستاذ بجامعة هارفارد يفجر مفاجآت عن كورونا

أستاذ بـ"هارفارد" يوضح تأثير تطعيم الدرن على فيروس كورونا

مستشار الرئيس: زيادة عدد الإصابات بالكورونا خلال هذه المرحلة كان متوقعًا (فيديو)

يكشف سر زيادة الإصابات.. أستاذ مناعة محذرا من كورونا: المضاعفات شديدة "فيديو"

جامعة هارفارد تفجر مفاجأة عن نقل كورونا بدون أعراض (فيديو)

أستاذ بجامعة هارفارد: لقاح كورونا سيكون متاحا خلال سبتمبر (فيديو)

تصويت

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

02:45 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»