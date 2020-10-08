"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قبل قليل، بيانا للكشف عن الأعما ل التي تمت في الشواطئ لرفع كفاءتها، خلال فترة إغلاقها جراء كورونا. وقالت الإدارة، في بيانها، أنه بالرغم من قرارات رئيس مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ العامة قبل بداية موسم الصيف لهذا العام إلا انها قامت ومنذ بداية فترة الاغلاق وبتعليمات مباشرة من محافظ الاسكندرية بالاستمرار في رفع كفاءة تلك الشواطئ كي تكون علي أتم الاستعداد لاستقبال روادها فور صدور قرارات بإعادة فتحها.

وأوضحت الإدارة، أن الشواطئ العامة هي الشواطئ الغير مؤجرة والتي تشرف علي إدارتها الادارة المركزية للسياحة والمصايف مثل شاطئ ميامي العام والمندرة العام وجليم العام والسرايا العام، والتي كان من المنتظر هذا الصيف ان يكون سعر تذكرة دخولها ٥ جنيهات فقط شاملة قيمة ايجار معدات الشاطئ وغرف خلع الملابس ودورات المياه.

وكشفت عن أن أعمال رفع الكفاءة شملت:
١- صيانة كافة دورات المياه واستحداث دورات مياة جديدة ( كونتينرز مجهزة ) مع صيانة وتحديث وحدات خلع الملابس وزيادة أعدادها.

٢- زيادة معدات الشواطئ من كراسي وشماسي لاستيعاب أقصي عدد من المواطنين.

٣- صيانة وزيادة عدد أبراج المراقبة وإعداد مخطط محكم لنشر فرق عمال الانقاذ علي كافة الشواطئ للعمل فور إعادة فتح الشواطئ لاستقبال المواطنين.

٤- تزويد كل شاطئ بوحدة اسعاف بها مسعف مدرب لتقديم الاسعافات الأولية للتعامل مع حالات الغرق وتقديم الاسعافات الاولية حتي وصول عربة الاسعاف.

٥- الاستمرار في غربلة وتنظيف رمال الشواطئ باستخدام معدات نظافة الشواطئ beach cleaner.

٦- دهان اسوار الشواطئ بعد خفض ارتفاعاتها وبما لا يحجب رؤية البحر وذلك بلون موحد متناغم مع الوان الوحدات بالشاطئ، كما تم تركيب كشافات بالشواطئ لزيادة الإنارة ليلآ لأحكام السيطرة علي الشاطئ.

٧- تعيين مراقب لكل شاطئ بالاضافة لمشرفي الشواطئ المعينين من الحي لاستقبال المواطنين وتذليل الصعاب وإستقبال الشكاوى وحلها في حينه.

٨- زيادة اللافتات ولوحات التعليمات الارشادية بكل شاطئ.

٩- تم توجيه قدرا كبيرا من المجهود في اتجاه شاطئ المندرة المجاني والذي يعتبر هدية السيد المحافظ لمواطني الاسكندرية وعشاقها من المحافظات الاخري حيث كان من المفترض فتح ابوابه بالمجان للمواطنين هذا الصيف مع توفير كافة معدات الشاطئ بدون مقابل.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنها لن نتوقف عن تطوير تلك الشواطئ بهدف تقديم الخدمات اللأئقة بمواطني الاسكندرية وضيوفها من المحافظات الأخري فور إعادة فتحها.
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)
"مصايف الإسكندرية" تكشف عن خطة تطويرها للشواطئ تحسبا لعودتها (صور)

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