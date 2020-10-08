قطاع الآثار الإسلامية عن حريق الأزهر: "الغرف المحترقة حديثة وعناصر الجامع سليمة"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:46 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
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توجه الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للاثار صباح اليوم على رأس لجنة أثرية علمية إلى جامع الأزهر الشريف، وذلك لتفقده الجامع على العناصر والزخارف الاثرية الموجوده به.

وبعد المعاينة، أكد د. اسامة طلعت أن جامع الأزهر وعناصره المعمارية والزخرفية والأثرية سليمة ولم تمس وفي حالة جيدة من الحفظ، مشيرا إلى أن الحريق الذي نشب هو حريق محدود في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث للمسجد، وهي غرفة حديثة ليس به أية زخارف أو عناصر معمارية أثرية.

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