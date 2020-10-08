عودة الصيف.. الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:41 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، والطقس حار، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
عودة الصيف.. الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع
عودة الصيف.. الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع

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