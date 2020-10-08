في عيد ميلادها.. تعرف على بداية دخول ميادة الحناوي الوسط الغنائي

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تحتفل اليوم المطربة الكبيرة ميادة الحناوي، بعيد ميلادها الـ61 التي قدمت عدد كبير من الأغاني التي تظل محفورة في وجدان الجمهور العربي.





ولدت ميادة الحناوي، في حلب عام 1959 غنت منذ صغرها، لكن موسيقار الأجيال ​محمد عبد الوهاب، أعاد اكتشافها​، عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان في سوريا.





كان محمد عبد الوهاب صديقًا شخصيًا لأحد وزراء سوريا، والذي كان زوجًا لميادة الحناوي عام 1977، وخلال السهرة استمع عبد الوهاب لصوت ميادة وأبدى إعجابه الشديد بصوتها الجميل.





واتفق على أن تزور ميادة الحناوي، مصر لتنطلق منها فنيًا، وهذا ما رفضته هي آنذاك معربة عن رفضها لفكرة احتراف الفن.





بعد وفاة زوجها حضرت إلى مصر برفقة أخوها عثمان الحناوي، وأقامت بشقة في القاهرة، وجهز لها محمد عبد الوهاب، ألحانًا خاصة، وبقيت حوالي العامين كانت ميادة تتحضر خلالها للانطلاق لعالم الشهرة.





اكتسبت ميادة الحناوي شهرة، بعد أن صدرت أغانيها عن طريق الكاسيت وإذاعة أغاني مصورة بالفيديو عبر شاشة التلفاز، وكانت تقدم حفلاتها في الكثير من البلاد العربية برفقة فرقة الفجر بقيادة المايسترو أمين الخياط، وأُذيعت وعُرضت حفلاتها وأغانيها على كافة المحطات العربية.





كانت الألحان ترسل لها على شريط كاسيت من كبار الملحنين العرب والمصريين، وتتدرب عليها في دمشق وتسجلها.





كانت تسافر هي والملحن وفريق العازفين بأكمله للتسجيل في اليونان، وكان يرافقها المنتج محسن جابر، ومن ثم أصبحت ميادة الحناوي أشهر المطربات في زمانها.