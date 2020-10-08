برلماني: الجزيرة والإرهابية تتبع سياسة إسرائيل لتشويه انتصار أكتوبر

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أكد النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، أن محاولات جماعة الاخوان الارهابية وقناة الجزيرة القطرية لتشوية انتصار السادس من أكتوبر عام 1973 هى نفس السياسات التى تتبعها اسرائيل والتى لايقوم بها سوى الخونة والكارهين لمصر وشعبها.



وقال " الشريف " فى بيان له،مساء اليوم الخميس، إنه لايتصور أى عاقل أن يشكك أى مصرى فى انتصار السادس من اكتوبر الذى سجله التاريخ بحروف من نور وبشهادة الاسرائيلين انفسهم والعالم كله، مشيرًا إلي أن قنوات الجزيرة وجميع القنوات الممولة من النظام الارهابى القطرى ممثلًا فى امير الدم والارهاب تميم بن حمد تستهدف تشويه انتصارات أكتوبر المجيدة بطرق مشبوهة مثلها مثل بعض التصريحات الصادرة عن عدد من المسئولين الاسرائيليين وهذا ليس بغريب عن الجزيرة وفضائيات الدم والارهاب وجماعة الاخوان الارهابية.



وقال عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى العظيم على وعى وادراك كاملين بإن أمثال هؤلاء لادين لهم ولاوطن لهم وكل اهدافهم الشيطانية احداث الفوضى وعدم الاستقرار داخل مصر لاسقاط الدولة المصرية ولكن الشعب المصرى نجح فى إفشال وإفساد جميع مخططاتهم مؤامراتهم الشيطانية والخبيثة ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية كانوا ولايزالون ومستمرون فى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح.السيسى وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية





وكانت قد احتفلت مصر بالذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر فيه رجال قواتنا المسلحة نصرا عظيمًا وملحمة بطولية وتاريخية تبقى على مر الزمن مثار فخر المصريين.



وأهدت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "عاشوا" للقوات المسلحة المصرية الباسلة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.



وأحيا عدد من نجوم الغناء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر التي أقيمت أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، رافعين العلم المصري، ومرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسي، أثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.



كما شهدت محافظات الجمهورية مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي، وكان قد دعا عدد من الأحزاب السياسية كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة الماضية، بالميادين الرئيسية في المحافظات.