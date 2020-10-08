بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

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الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:33 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موعد عودة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء للمشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر.

عودة محمد الشناوي للمشاركة مع الأهلي
وكان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تعرض للإصابة فى مباراة المقاولون الماضية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعاني محمد الشناوى من تمزق فى العضلة الضامة بمقدار ملى فى ملى، وذلك إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بالدوري.

وأوضح المصدر أن حالة الشناوي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، في ظل استجابة اللاعب للعلاج.

وخاض الحارس تدريبات تأهيلية بالجري حول المعلب برفقة الثلاثي محمود وحيدو أليو بادجي وسعد سمير، في مران الأهلي اليوم الخميس.

وأكد أن الشناوي سيكون جاهزًا لخوض مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من أكتوبر الجاري.

ويعد الحارس محمد الشناوي أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.



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