رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أطلق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مبادرة لتجميل شوارع المدينة بالاشتراك مع الكيانات الشبابية، وبالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء، وكافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة للمشاركة فى أعمال النظافة والتجميل والتطوير والحفاظ على البيئة، التى تشهدها المحافظة، وخلق بيئة نظيفة فى إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.

وفى سياق متصل تابع رئيس حى غرب المنصورة المحاسب محمد عبد الباقى اليوم الخميس أعمال المبادرة التى تستهدف تجميل شوارع الحى، والتى بدأت اعمالها بمنطقة المشاية السفلية، حيث سيتم تجميل جدران منطقة المشاية السفليةوتحويلها إلى لوحات فنية جميلة.

وأوضح رئيس حى غرب المنصورة، أن المبادرة تهدف الى تجميل الجدران وتحويلها من كيان مشوه إلي لوحات فنية بديعة تتم بأيدي فنانين ورسامين متخصصين من الكيانات الشبابية، وتحت أشراف مباشر من الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بمحافظة الدقهلية. 

حيث بدات الأعمال اليوم بإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الإنتباه، لمنع التلوث البصري.

وأكد أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات علي الجدران، والمعلنين علي المرافق العامة بالمخالفة للقانون.
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية
رئيس حي غرب المنصورة يشهد مبادرة تجميل الشوارع وتحويلها إلى لوحات فنية

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