ديباي يعلق على فشل انضمامه إلى برشلونة

صرح الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي أن هناك بعض القوانين تسببت في فشل إنضمامه إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.





وقال ديباي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة الودية بين هولندا والمكسيك:"لا أريد الخوض في هذه التفاصيل لكن نعم هناك بعض القوانين منعت ذلك للأسف".





وأضاف:"الآن أركز مع أولمبيك ليون وأريد أن أكون مهمًا هناك مرة أخرى ثم سنرى كيف تسير الأمور بعد ذلك".





واختتم ديباي تصريحاته قائلاً:"أعتقد أن كل شيء يحدث لسبب ما، إذا كان علي أن ألعب مع برشلونة فسيحدث ذلك في النهاية".











