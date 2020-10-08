كذب الإخوان ولو صدقوا.. وكالة فرنسية تفضح الجماعة الإرهابية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:33 م
الاخوان والارهاب
الاخوان والارهاب
دعاء جمال
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كذب الإخوان ولو صدقوا، تحاول الجماعة الإرهابية من الحين للأخر تأجيج فتيل التظاهرات وكان آخرها بنشرهم صورة لشاب تم إعدامه في سوريا على أنه قد قتل رميا بالرصاص في إحدى التظاهرات في مصر.

 

وكذبت وكالة "فرانس برس" ما إدعته الجماعة الإرهابية، مؤكده  أن الإخوان روجوا لصورة الشاب بأنه قد تم تنفيذ حكم إعدام لشخص معارض والصورة من سنوات وفي سوريا وليست في مصر.

 

وقالت الوكالة الفرنسية:" الصورة في الحقيقة منشورة قبل سنوات على أنها مصوّرة في مدينة كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا".

 

وللإيضاح بشكل أكبر، فقد أظهر التفتيش عنها باستخدام محركات البحث أن هذه الصورة منشورة في العام 2015 على أنها تُظهر شاباً أعدمه "داعش" في مدينة هجين بدير الزور، في الشرق السوري.

 

وقال أحد سكان مدينة هجين للوكالة الفرنسية إنه بعد اطلاعه على الصورة :"عملية الإعدام هذه أنا شاهدتها، جرت في الشارع العام في شهر رمضان من العام 2015".

 

وبعد الدليل الجديد الذي قدمته الوكالة الفرنسية، علق "فرانس برس" قائلة :" إن مجرد نشر الصورة في العام 2015 كاف لدحض ادعاء أنها مصورة في مصر".

الصورة المزيفة
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فرانس برس داعش تظاهرات الجماعه الإرهابية الاخوان ومصر الاخوان

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