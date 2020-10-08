محافظ القليوبية يتابع آخر المستجدات لأعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، آخر المستجدات التي تجرى في أعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها، وكذلك كورنيش النيل بالمدينة، رافقه خلالها المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها.

واستهل الهجان الجولة بمتابعة سير الأعمال التي تجرى على مدار الساعة بكورنيش النيل بمدينة بنها، مشددا على سرعة تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد لها، موجها بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة، مع ضرورة تتفيذ الشركة للأعمال على الوجه الأكمل، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء.

يشار إلى أن أعمال التطوير تبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى بتكلفة 38 مليون جنيه، حيث يشمل التطوير أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده، وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات، مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

كما تفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها يرافقه أحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها، حيث جرى الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج أمام المنطقة الاستثمارية والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها.

وتابع الهجان جولته بتفقد مستشفى كفر شكر المركزي لدفع الأعمال، نظرا لقرب الافتتاح الرسمي لها، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية طبقا للجدول الزمني المحدد.
محافظ القليوبية يتابع آخر المستجدات لأعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل
محافظ القليوبية يتابع آخر المستجدات لأعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل
محافظ القليوبية يتابع آخر المستجدات لأعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل
محافظ القليوبية يتابع آخر المستجدات لأعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل
محافظ القليوبية يتابع آخر المستجدات لأعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل
محافظ القليوبية يتابع آخر المستجدات لأعمال التطوير بالمنطقة الاستثمارية وكورنيش النيل

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