البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة أسهم النفط والغاز

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
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أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بقيادة أسهم النفط والغاز بصعودهم بنحو 1.8 بالمائة .

وتلقت الأسهم الأوروبية الدعم مع آمال موافقة الكونجرس على حزمة تحفيزية أصغر لدعم قطاع الطيران في الوقت الحالي، بعدما أعلن الريس الأمريكي تأجيل محادثات مشروع التحفيز الأوسع لما بعد انتخابات نوفمبر.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع صادرات ألمانيا للشهر الرابع على التوالي بنحو 2.4 بالمائة خلال أغسطس.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة مسجلا 368 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 5978 نقطة.

وزاد "داكس" الألماني بنحو 0.9 بالمائة إلى 13042 نقطة، فيما سجل المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بنسبة 0.6 بالمائة إلى 4911 نقطة.

وبحلول الساعة 4:00 بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.1754 دولار.

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