في ذكرى ميلاده.. أحمد مظهر كان واحدًا من الضباط الأحرار.. وصديق جمال عبد الناصر





جاء قرار أحمد مظهر، بتقديم استقالته من القوات المسلحة سريعًا بسبب تصوير فيلم "رد قلبي"، على الرغم من أنه لم يحصل على تصريح بالتصوير، إلا أنه اتجه للعمل الفني وفضل أن يشارك فى صناعة السينما المصرية، كما نصحه الراحل جمال عبدالناصر. حيث قال احمد مظهر فى احدى لقاءاته السابقة: "ذهبت لجمال عبد الناصر لأحصل على تصريح فأقنعنى بالتسريح".





تخرج "مظهر" في الكلية الحربية عام 1938، تلك الدفعة الذي كان يزامله فيها الرئيسان الراحلان جمال عبدالناصر، ومحمد أنور السادات، والمشير عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع، وزكريا محيي الدين، وعبداللطيف البغدادي، وحسين الشافعي، وجميعهم من تنظيم "الضباط الأحرار"، الذي انضم إليهم عقب عودته من مشاركته مع الجيش المصري في حرب فلسطين 1948.





قدم الكثير من الخدمات للجيش أثناء توليه قيادة مدرسة الفرسان في الكلية الحربية التي تخرج فيها، وكانت سببًا في تقوية علاقته بتنظيم الضباط الأحرار وثورة 23 يوليو 1952.





كان من ضمن تنظيم "الضباط الأحرار"، وبعض اجتماعاتهم كانت تعقد بمنزله في الحلمية، ولكن ميوله الرياضية جعلته السبب الرئيسي فى انسحابه من المشاركة فى ثورة 23 يوليو.





كان في دورة الألعاب الأولمبية في "هلسنكي" كأحد المتسابقين في سباق الخيل من رجال الجيش المصري، وعلى الرغم من ذلك إلا أن "عبدالناصر" أسند له بعد نجاح الثورة وقيادة مدرسة الفرسان بعد ذلك.





علاقة "مظهر" بالزعيم الراحل "عبدالناصر" لم تكن عادية، إلى الحد الذي جعل مظهر يتذكره باكيا قبيل رحيله.





قال أحمد مظهر، ي أحد اللقاءات التليفزيونية عن "عبد الناصر": "تذكرت في هذه اللحظة صديقا عزيزًا هو الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث كان السبب في ضمه إلى تنظيم الضباط الأحرار بعد حرب فلسطين".





وعن المواقف التي جمعت أحمد مظهر، والزعيم جمال عبد الناصر، منها في عام 1965 قرر أحد زملاء دفعتهما عام 1938 فى الكلية الحربية أن يحتفلوا بمرور 27 عامًا على تخرجهم، وقام الزميل بدعوة جمال عبدالناصر وأحمد مظهر للحفل.





وفور وصول الرئيس جمال عبدالناصر صافح زملاء دفعته، وحين جاء الدور على مظهر مصافحه وداعبه بقوله: "انت اللي فلحت فينا يا مظهر"، وكان أحمد مظهر، وقتها في قمة نجوميته السينمائية عام 1965.



تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية الفنان الكبير أحمد مظهر، الذي استطاع أن يجسد كل الأنماط والشخصيات المختلفة.