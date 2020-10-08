في ذكرى ميلاده.. أحمد مظهر كان واحدًا من الضباط الأحرار.. وصديق جمال عبد الناصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية الفنان الكبير أحمد مظهر، الذي استطاع أن يجسد كل الأنماط والشخصيات المختلفة.


جاء قرار أحمد مظهر، بتقديم استقالته من القوات المسلحة سريعًا بسبب تصوير فيلم "رد قلبي"، على الرغم من أنه لم يحصل على تصريح بالتصوير، إلا أنه اتجه للعمل الفني وفضل أن يشارك فى صناعة السينما المصرية، كما نصحه الراحل جمال عبدالناصر. حيث قال احمد مظهر فى احدى لقاءاته السابقة: "ذهبت لجمال عبد الناصر لأحصل على تصريح فأقنعنى بالتسريح".


تخرج "مظهر" في الكلية الحربية عام 1938، تلك الدفعة الذي كان يزامله فيها الرئيسان الراحلان جمال عبدالناصر، ومحمد أنور السادات، والمشير عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع، وزكريا محيي الدين، وعبداللطيف البغدادي، وحسين الشافعي، وجميعهم من تنظيم "الضباط الأحرار"، الذي انضم إليهم عقب عودته من مشاركته مع الجيش المصري في حرب فلسطين 1948.


قدم الكثير من الخدمات للجيش أثناء توليه قيادة مدرسة الفرسان في الكلية الحربية التي تخرج فيها، وكانت سببًا في تقوية علاقته بتنظيم الضباط الأحرار وثورة 23 يوليو 1952.


كان من ضمن تنظيم "الضباط الأحرار"، وبعض اجتماعاتهم كانت تعقد بمنزله في الحلمية، ولكن ميوله الرياضية جعلته السبب الرئيسي فى انسحابه من المشاركة فى ثورة 23 يوليو.


كان في دورة الألعاب الأولمبية في "هلسنكي" كأحد المتسابقين في سباق الخيل من رجال الجيش المصري، وعلى الرغم من ذلك إلا أن "عبدالناصر" أسند له بعد نجاح الثورة وقيادة مدرسة الفرسان بعد ذلك.


علاقة "مظهر" بالزعيم الراحل "عبدالناصر" لم تكن عادية، إلى الحد الذي جعل مظهر يتذكره باكيا قبيل رحيله.


قال أحمد مظهر، ي أحد اللقاءات التليفزيونية عن "عبد الناصر": "تذكرت في هذه اللحظة صديقا عزيزًا هو الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث كان السبب في ضمه إلى تنظيم الضباط الأحرار بعد حرب فلسطين".


وعن المواقف التي جمعت أحمد مظهر، والزعيم جمال عبد الناصر، منها في عام 1965 قرر أحد زملاء دفعتهما عام 1938 فى الكلية الحربية أن يحتفلوا بمرور 27 عامًا على تخرجهم، وقام الزميل بدعوة جمال عبدالناصر وأحمد مظهر للحفل.


وفور وصول الرئيس جمال عبدالناصر صافح زملاء دفعته، وحين جاء الدور على مظهر مصافحه وداعبه بقوله: "انت اللي فلحت فينا يا مظهر"، وكان أحمد مظهر، وقتها في قمة نجوميته السينمائية عام 1965.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

صراع المركز الثاني.. تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

02:45 م

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»