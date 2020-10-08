لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني





يتمسك النادي الأهلي ومسئولوه بحسم صفقة المغربي بدر يانون لاعب الرجاء البيضاوي المغربي في فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.





وقال مصدر داخل الأهلي، أن صفقة بانون في طريقها للحسم ولا تراجع عن ضم اللاعب خاصة وأن هناك حالة من الاقتناع بقدراته الفنية بشكل كبير.





وتابع: "الإعلان عن الصفقة سيكون عقب انتهاء الأهلى والرجاء من المشوار الإفريقى"، مضيفًا: "تعاقد الأهلي مع موسيماني المدير الفني الجديد لا يغير من مسار الصفقة، حيث التعاقد مع اللاعب جاء عن ثقة كبيرة فى إمكانياته".





وأكمل : "هناك اتفاق ثلاثى بين اللاعب والأهلى والرجاء على جميع التفاصيل المادية وفترة التعاقد، وفى انتظار الإعلان الرسمى".





يأتى تعاقد النادى الأهلى مع بدر بانون فى ظل وجود أزمات فنية بخط دفاع الفريق، بالإضافة إلى إصابة أكثر من عنصر مؤثر بدفاع النادى وغيابهم لفترات طويلة.



