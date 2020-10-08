الإمارات تسجل 1154 حالة شفاء جديد من فيروس كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 1154 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 91710.

 

وتماشياً مع خطة الوزارة ولتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 111882 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1046 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 101840 حالة.

 

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات بفيروس «كورونا»، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 436 حالة وفاة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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