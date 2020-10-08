موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول المقبلة أمام بيراميدز، ضمن إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

وكان الأهلي بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قد رفع رصيده إلى 85 نقطة بعد الفوز على فريق إنبي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري.

ويواجه الأهلي في المباراة المقبلة فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري مساء الاحد في تمام الساعة 8.00 على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يسافر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى دولة المغرب من أجل مواجهة نادي الوداد يوم 17 اكتوبر الجاري في نصف مهائي دوري أبطال افريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.

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