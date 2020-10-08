الإمارات.. "الأزمات والكوارث" تناقش مخالفات إجراءات كورونا برأس الخيمة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
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ناقش الاجتماع الخاص بأنشطة فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة- الذي ترأسه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي- إحصائية مخالفة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا» بناء على قرار النائب العام للدولة.

 

وتم التأكيد خلال الاجتماع- الذي حضره العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، ومديرو الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة، أعضاء الفريق- على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ورصد المخالفات، والتشديد على الإجراءات الاحترازية، وتقييم الوضع العام لأعداد الإصابات في الإمارة، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الوقائية، وما حققته من نتائج ملموسة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، ما أسهم في تحفيز الجهود ودعم مرحلة التعافي

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