"ضمن الوقاية من كورونا".. حملة موسعة من صحة دبي للتوعية بالإنفلونزا الموسمية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
Advertisements

أطلقت هيئة الصحة بدبي حملة واسعة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تستهدف مختلف فئات المجتمع خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

 

وحرصت الهيئة على توفير كميات كافية من التطعيمات في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها وعدد من مراكز فحص اللياقة الطبية بهدف التسهيل على أفراد المجتمع وتمكينهم من الوصول إلى هذه الأماكن للحصول على التطعيم وفق خطوات سهلة وميسرة تراعي جميع الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة العامة داخل مراكز تقديم الخدمة.

 

وأكدت الدكتورة فريدة عبد الرزاق الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتحقيق الأمن الصحي لأفراد المجتمع من خلال تعزيز جهود التوعية والوقاية من الأمراض المختلفة بما فيها الإنفلونزا الموسمية مشيدة بتضافر الجهود المشتركة بين مختلف إدارات وقطاعات الهيئة لتحقيق أهداف هذه الحملة وتمكينها من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المحلي.

 

ونوهت إلى أهمية ومأمونية التطعيم ودوره الفاعل في الحد من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية مشيرة إلى حرص الهيئة على توفيره مجانا للمواطنين وكذلك للمقيمين فوق 65 سنة والحوامل والأطفال دون سن الخامسة وأصحاب الهمم وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

 

ولفتت إلى الإجراءات السهلة التي وفرتها الهيئة للحصول على المطعوم و المتمثلة في التوجه المباشر إلى أحد مراكز اللياقة الطبية الثلاثة وهي مركز سالم الذكي في منطقة "سيتي ووك" ومركز "أب تاون مردف" ومركز أبراج بحيرات جميرا من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة و النصف مساء ودون موعد مسبق بينما يمكن الحصول على المطعوم بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بعد حجز موعد مسبق من خلال مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي 800342.

 

وأشارت الدكتورة إلى الاهتمام والحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية لحماية المجتمع ووقايته من الأمراض المختلفة بما فيها الانفلونزا الموسمية وتقليل مضاعفاتها في ظل التحديات التي أصبحت تفرضها جائحة "كوفيد-19" وتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا الموسمية.

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 21 ساعة

صراع المركز الثاني.. تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأسبوع المقبل.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للتنسيق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يومين

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ حوالي 4 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
05:30 م

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

06:01 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

03:32 م

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

02:45 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»