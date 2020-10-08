جوارديولا يُعلن قائمة مانشستر سيتي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض غمار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوقعت قرعة دوري ِأبطال أوروبا مانشستر سيتي في المجموعة الثالثة بجوار أندية أولمبياكوس اليوناني، ومارسيليا الفرنسي، وبورتو البرتغالي.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي على النحو التالي:

سيرجيو أجويرو، ناثان آكي، جواو كانسيلو، سكوت كارسون، كيفين دي بروين، إيدرسون، روبن دياز، إيلكاي جوندوجان، رودريجو، جابريل جيسوس، أيمريك لابورت، رياض محرز، بنجامين ميندي، بيرناردو سيلفا، فرناندينيو، زاك ستيفن، رحيم سترلينج، جون ستونز، فيران توريس، كايل ووكر، أولكسندر زينتشينكو.

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