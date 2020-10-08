الإمارات.. مجلس مغيدر يجري أكثر من 7 ألف فحص لكورونا لهيئة التدريسية والطلاب بالشارقة

أجرى مجلس ضاحية مغيدر في مقره بمدينة الشارقة وفي إطار تعاونه مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية 7865 فحصا لكوفيد19 وذلك خلال أربعة أسابيع متواصلة ليعزز من خلال دوره المجتمعي في تعزيز الجهود في الكشف عن حالات كورونا فضلا عن تمكين أفراد المجتمع من الاطمئنان على صحتهم.

وسخر مجلس ضاحية مغيدر والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى من جهوده المتواصلة على مدى شهري أغسطس وسبتمبر طوال أربعة أسابيع متواصلة من دعم الجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية لاجراء فحوص كورونا لكافة المترددين على مقر الضاحية وسط إجراءات الوقاية والسلامة وتقديم فرص الكشف وفق أفضل الإمكانات المتاحة.

وكشف رئيس مجلس ضاحية مغيدر نبيل محمد بن عاشور أن المجلس وخلال الفترة من السادس عشر من شهر أغسطس وحتى العاشر من شهر سبتمبر وبالتعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع أجرى فحوصا لأعضاء الهيئة التدريسية ولطلاب المدارس والجامعات والأهالي وأفراد المجتمع بلغت 7865 فحصاً.

وأفاد بأن أعداد الافراد الذين انهوا فحوصهم في مقر مجلس ضاحية مغيدر من الهيئة التدريسية ولطلاب المدارس والجامعات والأهالي توزيع في الأسابيع الأربعة المخصصة للفحص حيث جرى إجراء الفحص في الاسبوع الأول لعدد 2982 بينما تم إجراء 1661 في الأسبوع الثاني فيما تم إجراء 1745 في الأسبوع الثالث وفي الأسبوع الرابع والأخير تم إجراء 1477 فحصاً.

وأوضح عاشور أن مجلس ضاحية ميغدر ومن خلال أعضائه واللجان المتطوعة قدم كافة الخدمات لإجراء تلك الفحوصات ورفع جاهزيته الوقائية بشكل كامل بعد تضافر الجهود المشتركة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتسهيل إجراء الفحص على المتقدمين ومنحهم راحة وسهولة في أخذ مسح العينة.

وأكد أن مجلس ضاحية مغيدر يحرص أن يكون جزاء من تلك الجهود الوطنية التي تعمل من أجل خدمة الوطن وبذل الجهود لراحة المجتمع وضمان سلامة أفراده.