عاجل.. "تويتر" يحجب حساب قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:47 م
تويتر
تويتر
وكالات
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حجب موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حساب قناة "المسيرة" الناطقة باسم ميليشيا الحوثي في اليمن، على موقعها للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.

 

وقالت "المسيرة" في مدونة لها عبر تطبيق "تليجرام": "شركة تويتر تقدم على إيقاف حسابات قناة المسيرة دون الإبلاغ عن الأسباب".

 

غير أن صفحة القناة على موقع التدوينات العالمي تقول إن الحساب موقوف لانتهاك قوانين منصة "تويتر".

 

 

ولعبت القناة التي انطلقت في عام 2012، دورا بارزا في تغطية العمليات الإرهابية التي تخوضها ميليشيا الحوثي، أمام التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية والقوات الحكومية التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي منذ سنوات.

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