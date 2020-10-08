الإمارات.. صحة دبي تتوسع في فحوص كورونا بمناطق الكثافة السكانية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
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أكد مدير عام هيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، أن إقبال أفراد المجتمع على إجراء فحوص «كوفيد - 19»، يعكس درجة الوعي المجتمعي تجاه هذا المرض، ويظهر أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات المقررة للحماية من الفيروس.

 

وقال القطامي خلال تفقده، مركز فحوص «كوفيد-19»، الذي خصصته الهيئة في مجلس الصيادين بجميرا، إن «الهيئة تعوّل كثيراً على التزام أفراد المجتمع بالتدابير الاحترازية، حماية لصحتهم وحياتهم»، فيما لفت إلى أن «تخصيص المراكز الثلاثة للفحص (الراشدية، وميناء الحمرية، وميناء جميرا)، جاء ضمن الخطوات الاستباقية الوقائية التي تقوم بها الهيئة، والتي تتوسع من خلالها في إجراء الفحوص المخبرية، لاسيما في المناطق عالية الكثافة السكانية، كما جاء تخصيص المراكز تسهيلاً على الراغبين في الاطمئنان على سلامتهم، وتوفير خدمات الفحص، ونشرها على مستوى ربوع دبي».

 

واطلع خلال تفقده مركز الفحص الكائن في مجلس الصيادين بجميرا على سير العمل، واطمأن على إجراءات الفحص، واشتراطات السلامة والأمان التي توفرها الهيئة في جميع مراكز فحوص «كوفيد-19»، سواء بالنسبة للعاملين في خط الدفاع الأول أو المترددين على المراكز للفحص.

 

كما اطلع على توفر جميع المستلزمات الخاصة بالفحوص، وكذلك مستلزمات الوقاية والحماية، وحيا الموجودين من خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والإدارية، معرباً عن تقدير الهيئة لجهدهم وتفانيهم من أجل المحافظة على صحة الناس والأمن الصحي للمجتمع.

 

يذكر أن المراكز الثلاثة تعمل بطاقة عالية تمكنها من إجراء أكثر من 550 فحصاً يومياً لكل مركز، وأنها مفتوحة أمام الراغبين في إجراء فحوص «كوفيد-19»، من الساعة 11 صباحاً إلى السادسة مساءً، وذلك بعد حجز موعد مسبق للفحص عن طريق الرقم الموحد المجاني للهيئة (800342).

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