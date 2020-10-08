غدًا.. عرض 'اللعب فوق جبال النوبة' ضمن فعاليات مهرجان أفلام الإنتاج المتمز بالقنوات المتخصصة

يعرض غدًا الجمعة ٩ أكتوبر، بفاعليات المهرجان الأول لأفلام الإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، الفيلم الروائي القصير "اللعب فوق جبال النوبة"، في مقر قصر السينما بجاردن سيتي، الساعة السابعة مساءً، والفيلم بطولة حنان مطاوع، وقصة إدريس علي، وإخراج حسن عيسي، وحاز على العديد من الجوائز الدولية.





ويتناول الفيلم قصة فتاة نص نوبية ونص قاهرية، ومعاناتها في الإقامة مع جدتها العجوز، وذلك في إطار من الالتزامات وفرض عادات وتقاليد لم تألفها من قبل.





وعبر المخرج حسن عيسى عن سعادته بعرض الفيلم بهذا المهرجان، الذي يُعد نافذة ثقافية وفنية جديدة لقطاع قنوات النيل المتخصصة لعرض أعمال إدارة الإنتاج المتميز للجمهور من خلال دور عرض وزارة الثقافة.



