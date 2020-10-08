الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز





تمكن مسؤولي نادي الزمالك من الحصول على توقيع واحد من نجوم نادي بيراميدز، تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.





ويسعي الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات القادمة.





وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك حصل على توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، وذلك من أجل تدعيم الجبهة اليمني في القلعة البيضاء والتي تُعاني في ظل إصابات حازم إمام المتكررة.





يذكر أن النادي الأهلي كان يسعي هو الآخر للحصول على خدمات رجب بكار من أجل تدعيم الجبهة اليمني في ظل انتقال أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري إلى صفوف بيراميدز.





ويستعد الزمالك لمواجهة وادى دجلة، مساء اليوم، الخميس، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



