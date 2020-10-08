السفارة الأمريكية تدعم صناع السينما المصريين في مهرجان الجونة

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تشارك مجددا السفارة الأمريكية بالقاهرة في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام وذلك بالشراكة مع فيلم اندبندنت، وهذه هي السنة الثانية من الشراكة بين السفارة وشركة فيلم إندبندنت والعام الرابع من التعاون الناجح بين صناع السينما المصرية والأمريكية في الجونة.



ويتضمن دعم السفارة الأمريكية هذا العام للفنانين المصريين، خلال المهرجان الذي سيعقد في الفترة بين 23-31 أكتوبر، حلقة نقاش افتراضية حول صناعة السينما مع كبار المديرين التنفيذيين والمنتجين الأمريكيين للأفلام، وورشة عمل افتراضية لمدة سبعة أيام لكتابة سيناريو الأفلام القصيرة بقيادة خبراء أمريكيين، وجائزة إقامة لاثنين من صناع الأفلام المصريين تتضمن جلسات افتراضية خاصة ومنظمة مع خبراء أفلام في لوس أنجلوس.



والجدير بالذكر أن السفارة الأمريكية قد قدمت التدريب على المهارات وقدمت الإرشاد لأكثر من 40 مخرجا مصريا منذ أن دخلت أول مرة في شراكة مع مهرجان الجونة السينمائي عام 2017



وأشار السفير الأمريكي جوناثان كوهين إلى أن "مهرجان الجونة السينمائي هو منصة هامة لدعم وتبادل الأفكار الإبداعية، وإقامة روابط دائمة بين رواة القصص الأمريكيين والمصريين. فمصر تتمتع بتاريخ ثري في مجال السينما، وبالتعاون مع صناعة السينما الأمريكية نعمل على تعزيز قدرة الفنانين المصريين على رواية قصصهم بشكل فعال ".



وفيلم إندبندنت هي منظمة فنية غير ربحية تدعم الاستقلال الإبداعي في سرد القصص المرئية كمت تدعم مجتمع الفنانين الذين يجسدون التنوع والابتكار وتفرد الرؤية. لمزيد من المعلومات أو لتصبح عضوًا، قم بزيارة filmindependent.org.



ويعد التبادل الثقافي والفني هو مجرد إحدى الطرق التي تمثل شراكة الولايات المتحدة مع شعب وحكومة مصر.