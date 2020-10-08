كامافينجا يسجل رقما قياسيا مع منتخب فرنسا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:29 م
كامافينجا
كامافينجا
ريهام عبد المحسن
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تألق إدواردو كامافينجا نجم خط وسط المنتخب الفرنسي الذي سجل هدف منتخب بلاده الأول ضد أوكرانيا في اللقاء الدولي الودي الذي أقيم على ملعب فرنسا وانتهي بفوز الديوك الفرنسية بسبعة أهداف مقابل هدف لأوكرانيا.

وأفادت شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات بأن كامافينجا أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ المنتخب الفرنسي.

وأوضحت الشبكة الإحصائية أن كافينجا هو ثاني أصغر لاعب يسجل مع المنتخب الفرنسي في سن 17 عامًا و11 شهراً خلف موريس جاستيجر الذي سجل في مرمى منتخب سويسرا في 8 مارس عام 1914 في سن الـ17 عامًا و5 أشهر.

وأشارت الشبكة الإحصائية إلى أن كامافينجا يعتبر واحد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا وترغب العديد من الأندية في التعاقد معه أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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